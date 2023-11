Sabato a "Libremente" racconti e memorie su fascismo e liberazione

Dopo il successo del primo appuntamento letterario della manifestazione "Libremente" , che ha visto la presenza della scrittrice Elisa La Porta, sabato 18 novembre alle ore 18 è in programma il secondo evento. L’Associazione culturale Orizzonti APS presenterà la raccolta di articoli tratti dal mensile Orizzonti dal titolo: "Lamporecchio e Larciano dal fascismo alla liberazione. Racconti, documenti, commemorazioni". Questo volume racchiude le ricerche, le testimonianze, le interviste, le memorie, i racconti, le storie di vita, i documenti, e le commemorazioni pubblicate nella rivista Orizzonti e facenti riferimento al periodo che va dalla nascita del fascismo alla Liberazione nel territorio di Lamporecchio e di Larciano. Una fase caratterizzata dall’avvento e dalla conquista fascista del potere, dalle guerre coloniali, dalle leggi razziali, dall’entrata in guerra a fianco della Germania nazista, dalle campagne in Grecia, Jugoslavia e Russia, dall’armistizio e dalla conseguente occupazione nazista, dai cannoneggiamenti, dallo sfollamento, dalla Resistenza, dalla deportazione degli ebrei, dalle stragi di civili, dalla Liberazione. Una guerra totale che ha generato un impatto devastante sulla società locale e sulla popolazione civile sotto gli aspetti militari, politici, culturali, economici.

Gli articoli presentati in questo libro restituiscono parte delle tematiche qui descritte grazie a una narrazione che dà spazio alla voce dei protagonisti e alle ricerche di storici e appassionati. Saranno presenti gli autori di alcune interviste che fanno parte del volume. Sono Massimo Mancini, Michela Cammilli, Michela Del Negro, Stefano Ferrali e Franca Capecchi. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 25 novembre con l’autore Lavinia Mannelli, che presenta il suo libro "L’amore è un atto senza importanza".

m.m.