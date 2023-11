Rotonde al casello A11: "Via ai lavori nel 2025. Premiati i nostri sforzi. Più viabilità e sicurezza"

"In merito alla realizzazione di rotatorie nei pressi del casello stradale Montecatini Terme, intervento atteso da almeno trent’anni e fondamentale risoluzione a problematiche note di viabilità e sicurezza della circolazione stradale cittadina, come sindaco mi sono attivato in prima persona, sentito anche il sindaco di Pieve a Nievole, rapportandomi con il ministero dei trasporti ed anche direttamente con il ministro Matteo Salvini, che mi ha ricevuto a Roma, aggiornandomi sullo stato dell’arte". Ha risposto così Luca Baroncini, durante il consiglio comunale tenuto lunedì sera, all’interrogazione presentata da Edoardo Fanucci (Italia Viva).

"L’opera - ha proseguito il sindaco - si inserisce all’interno del più ampio intervento riguardante la realizzazione della terza corsia del tratto Firenze-Pistoia dell’autostrada A11, in particolare tra le opere compensative da parte di Autostrade per l’Italia. Tali attività sono rientrate nelle prescrizioni della conferenza dei servizi della terza corsia".

Baroncini ha quindi fatto un excursus dei provvedimenti degli ultimi tre anni in merito al progetto delle rotatorie: "In considerazione delle precedenti fasi - ha aggiunto - e anche grazie alla volontà del ministro, oltre che dei sindaci coinvolti, Autostrade per l’Italia ha dato avvio alla progettazione esecutiva, la cui conclusione è prevista per fine giugno 2024. Successivamente, il progetto esecutivo dovrà essere inviato nuovamente al ministero per la necessaria approvazione ai fini convenzionali di competenza. Salvo imprevisti ,quindi i lavori partiranno finalmente nel corso del 2025. Ringrazio il miinistro Salvini per l’interessamento e tutti coloro che negli anni ci hanno lavorato e sarà anche mia premura sollecitare tutte le parti in causa, accogliendo volentieri dunque anche il recente appello del sindaco Diolaiuti di Pieve a Nievole che, fin dal suo primo mandato, si è adoperata in questo senso, a chiedere per quanto possibile una velocizzazione della realizzazione dell’opera che serve a tutta la Valdinievole. Mi fa piacere sottolineare che una problematica annosa veda finalmente, in un orizzonte temporale definito, il delinearsi di una soluzione attesa dai cittadini e dai comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole".

Da.B.