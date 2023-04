Ristorante Montaccolle festeggia il primo anno

Il noto ristoratore Franco Piattelli e la moglie Anna Palmeri, che è attrice e scrittrice, festeggiano un anno della loro nuova avventura imprenditoriale al timone del noto ristorante Montaccolle, dal 2 aprile 2022 ad oggi. Un bilancio estremamente positivo: "Un anno di grande soddisfazione, un anno fatto di amici, conoscenti e passanti. Siamo arrivati al nostro primo anno di attività, vissuto all’insegna dell’impegno e della professionalità, con tanto amore", commentano con entusiasmo.

"Siamo ancora in evoluzione – spiegano –. Ci sono dei progetti nell’aria, che per scaramanzia non stiamo rendendo pubblici, ma l’obbiettivo è crescere, migliorare e creare una realtà ‘originale’ e di stile. Siamo contentissimi dei risultati del nostro primo anno, i nostri meravigliosi clienti ci hanno sostenuto, incoraggiato e dimostrato tantissima stima. È l’amore e il piacere di stare con le persone il nostro segreto".

Franco e Anna tengono a sottolineare: "Il grande successo del Ristorante Montaccolle, non è solo merito del nostro impegno e della location meravigliosa, ma anche grazie a Giulio, il maître di sala, Jonathan il braccio destro di Franco alla griglia, Francesca e Veronica il sorriso professionale di sala e grazie a tutti quelli dietro alle quinte che sono il motore". Infine, una novità: "A brevissimo apriremo all’esterno, appena il tempo ce lo permette".