Rissa e rapina in centro, arrestato un minorenne a Montecatini

Montecatini Terme, 22 febbraio 2025 – Gli agenti del commissariato di Montecatini Terme hanno arrestato un giovane albanese, ancora minorenne e ospite di una struttura di accoglienza nella provincia di Pistoia, perché coinvolto in una rissa e rapina aggravata ai danni di un cittadino extracomunitario. Quest'ultimo, in seguito all'aggressione, ha necessitato di cure mediche presso il pronto soccorso, riportando lesioni valutate guaribili in trenta giorni.

In base a quanto ricostruito, i fatti risalgono alla notte scorsa: attorno alle 23:30, una pattuglia della polizia, su istruzione della sala operativa, ha raggiunto piazza del Popolo a Montecatini Terme, dove era stato segnalato un alterco tra gruppi di minorenni albanesi, rumeni e nordafricani. All'arrivo degli agenti, lo scontro era terminato e i partecipanti si erano già allontanati dal luogo. Tuttavia, durante i controlli nelle vicinanze, gli agenti hanno rinvenuto, in via Cavour, un uomo di origini nordafricane riverso a terra. Presentava diverse escoriazioni sul volto e un forte dolore a una mano, e stava trattenendo un giovane che ha indicato come uno dei responsabili dell'aggressione e della rapina subita: il portafoglio, il telefono cellulare e l'orologio che aveva indosso erano stati sottratti.

La vittima è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia per le cure necessarie. Il ragazzo minorenne segnalato dalla vittima è stato condotto in commissariato, identificato tramite accertamenti dattiloscopici, arrestato e trasferito al Centro di prima accoglienza per minori di Firenze. Il suo arresto è stato successivamente convalidato dal giudice del Tribunale dei minorenni di Firenze, con l'imposizione della custodia cautelare in carcere.