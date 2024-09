Riqualificazione strade. Settecentomila euro a testa per Marliana e Sambuca

È stato presentato nella sala consiliare di Marliana il nuovo progetto che coinvolgerà i Comuni di Marliana e Sambuca Pistoiese. Alla presenza dei due sindaci, Federico Bruschi e Marco Breschi, l’argomento in questione è l’ottenimento di un finanziamento sul Bando piccoli Comuni del Dipartimento Casa Italia del valore di un milione e quattrocentomila euro. Importo che sarà suddiviso equamente. I lavori presumibilmente prenderanno il via nel 2025. Lo scopo è quello di garantire una migliore sicurezza stradale con un focus particolare per quanto riguarda il manto, i cartelli e i guardrail. Perchè proprio Marliana e Sambuca? Il bando prendendo spunto dalla legge di riferimento era costruito in modo tale da favorire le proposte progettuali presentate da più territori che fossero all’interno di unioni oppure come in questo caso, tramite convenzioni. Senza questo lavoro portato avanti dalle due amministrazioni comunali, probabilmente il progetto non sarebbe stato finanziato.

La convenzione tra i due Comuni prevede che il capofila per quanto concerne la parte finanziaria sia Marliana mentre la parte legata all’esecuzione dei lavori sia demandata a quello di Sambuca. "Abbiamo deciso di fare una proposta progettuale condivisa – afferma il sindaco di Marliana Bruschi –: Il bando si inserisce dentro una volontà da parte dell’amministrazione comunale di attuare interventi concreti volti alla manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico, finalizzata ad alzare qualitativamente i servizi offerti ai nostri residenti. Sambuca aveva già un’idea da proporre e Marliana l’ha sposata in pieno perché entrambi abbiamo riscontrato la necessità di intervenire sulle infrastrutture primarie. Le strade sono il primo elemento che deve essere riqualificato per garantire sicurezza e percorribilità nelle viabilità comunali. "Sono stati finanziati in totale 144 progetti e Il nostro ( finanziato al 100% dell’importo richiesto) si è classificato al diciottesimo posto su oltre duemila presentati – sottolinea Breschi –. Per l’attuazione concreta serviranno tempo e risorse che per i piccoli Comuni della montagna sono però gocce fondamentali che serviranno per andare a operare su alcune strade, intervenire su varie criticità ma non su tutto il territorio".

Leonardo Meacci