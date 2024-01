Rinasce Montevettolini. La sfida dei ristoratori

Torna a vivere una dei borghi più belli della Valdinievole con un progetto che quella terra attendeva da tempo. Ci sono grandi prospettive per Montevettolini che, depauperato nel tempo dei servizi, non solo turistici, ma anche per i cittadini, tra pochi giorni vedrà di nuovo vita nella sua piazza. Riapre il ristorante San Michele e la sfida è impegnativa perché, insieme al punto di ristorazione, ci saranno anche altre novità. Il merito della sfida va a David Ghilardi e Massimo Mandorlini, soci titolari del ristorante La Grotta a Grotta Giusti a Monsummano che, insieme allo staff Ania e Gheri, hanno voluto investire nella qualità e nella bellezza dell’antico borgo medievale. L’annuncio è avvenuto via social, dove tuttavia non hanno raccontato i dettagli dell’investimento.

"Volevamo avvisare i nostri clienti che domenica 14 sarà l’ultima serata alla Grotta – scrivono David e Massimo – dopo una bellissima e lunga avventura con dei clienti fantastici siamo arrivati alla fine di un viaggio. Per motivi logistici abbiamo deciso di spostare la nostra attività sempre nel Comune di Monsummano terme con riapertura prevista per i primi di febbraio. Saremo a Montevettolini in un borgo fantastico in piazza Bargellini all’ex San Michele, sempre con ristorante pizzeria cocktail bar e negozio di alimentari e prodotti tipici e locali. Avremo una grandissima sala per eventi cerimonie e tanto divertimento ed in estate un ampio spazio esterno in piazza i numeri telefonici saranno sempre i soliti 0572-503371 locale 3389715592 David 3510804040 Max 3248271152 Gheri. Siamo a soli 2km dal centro di Monsummano".

I soci avevano già dimostrato il loro coraggio di investire nel 2019 quando presero in carico il locale La Grotta e pochi mesi dopo l’investimento giunse il lockdown. Nonostante le difficoltà, grazie all’esperienza nel settore e a una clientela soddisfatta, sono riusciti a tirare su il locale. "Sono 4 anni che siamo alla Grotta – spiega David – abbiamo una bella clientela, ma per questioni tecniche volevamo investire in qualcosa che ci permettesse di portare avanti un certo tipo di progetto. Volevamo comunque rimanere a Monsummano, ma non trovavamo niente che potesse interessarci finché una sera un cliente non ci propose il San Michele a Montevettolini. Quando ho visto il locale mi sono innamorato e abbiamo deciso di intraprendere questa sfida".

Una bella prova, che potrebbe portare i suoi frutti però a tutta la comunità del borgo medievale. "Abbiamo intenzione di fare degli eventi estivi, grazie anche alla bella piazza Bargellini su cui il locale si affaccia, mentre per la sala da ballo al piano di sotto, contiamo di riaprirla per il prossimo inverno, mentre già da questa Pasqua riattiveremo anche il bed and breakfast al piano di sopra che conta 7 camere". Ma non finisce qui perché insieme al ristorante e ai locali turistici sarà aperta anche una particolare bottega di generi alimentari. "Si tratta di uno spaccio di soli prodotti toscani come servizio non solo per i turisti ma anche per i residenti". L’appuntamento con l’inaugurazione è il prossimo 8 febbraio.

Arianna Fisicaro