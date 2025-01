Rifiuti: meno abbandoni, più pulizia. Il nuovo piano concordato con Alia

Si chiama Priority Montecatini, il nuovo progetto di intervento del Comune, concordato con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Incrementare lo spazzamento delle foglie ed togliere il prima possibile i rifiuti abbandonati, offrendo maggiore pulizia a Montecatini: è questo l’ambizioso obiettivo. E dal nome emerge la volontà di indicare le priorità da curare per migliorare ancora di più la qualità del servizio. La giunta spiega come è nata questa idea. "A dicembre – ricorda il Comune, che proprio in questi giorni ha approvato la variazione del contratto di servizio con Alia per concretizzare l’accordo – l’amministrazione ha incontrato di nuovo i referenti dell’azienda. La riunione è stata dedicata al tema degli abbandoni dei rifiuti e del servizio di rimozione. Dopo avere effettuato un’analisi delle segnalazioni e degli interventi effettuati, Alia ha presentato una serie di dati che hanno permesso di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno, le tipologie di abbandoni, e i tempi attuali di rimozione Questi tipi di informazione hanno permesso di individuare le azioni prioritarie per dare decoro e pulizia alla città".

Il progetto prevede la "rimozione rapida (da tre a sei ore) dei rifiuti abbandonati, con tempi di ritiro differenziati in base alla tipologia e alla localizzazione (interna o esterna al sito Unesco) degli stessi. È previsto l’incremento delle risorse necessarie allo spazzamento e alla pulizia delle postazioni, costituito da due turni aggiuntivi al giorno per 365 giorni all’anno, con un operatore ecologico dotato di un veicolo adeguato per l’attività di supporto allo spazzamento (nelle zone critiche della città) e l’attività di rimozione degli abbandoni, con l’introduzione di nuovo turno notturno dalle 20.10 alle 2.30".

Il Comune aggiunge che saranno introdotte "la risposta prioritaria alle segnalazioni provenienti dal canale AliApp, e la mappatura puntuale delle criticità, sia in termini di pulizia delle postazioni, sia della necessità di spazzamenti aggiuntivi".

L’amministrazione conclude annunciando che "il servizio denominato Priority Montecatini sarà in forma pilota e sperimentale ed avrà la durata di tre mesi dalla data dell’istituzione, al termine dei quali potrà essere esteso o rimodulato in base ai risultati ottenuti ed ai dati raccolti. Il servizio sarà coperto per il 75% dal minor costo dovuto alla sospensione del servizio degli ispettori ambientali e per il 25% con risorse aggiuntive dell’ente".

Daniele Bernardini