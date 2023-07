Restaurata fontana Naiadi Concerto a quattro mani per festeggiare l’evento

Una fontana val bene un concerto. Specialmente se si tratta del ripristino di una fontana storica, quella delle Naiadi, allo stabilimento Tamerici. Il ritorno in funzione è sempre stato uno degli obiettivi di Alessandro Bracali e Pier Antonio Rossi "anima" di Incanto Liberty e finalmente sono riusciti nel ridare vita a quest’opera. La fontana delle Naiadi, è stata realizzata dal maestro Mario Rutelli negli anni trenta, e rappresenta in miniatura la celebre omonima fontana in piazza della Repubblica (ex Esedra) a Roma. Le naiadi, figure in bronzo di intensa plasticità poggiano su basi di travertino.

Mario Rutelli era uno scultore palermitano, tra l’altro bisnonno dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. La sua opera più famosa è senza dubbio la fontana delle Naiadi nella Capitale. Le quattro figure femminili rappresentano la Ninfa dei Laghi, la Ninfa dei Fiumi, la Ninfa delle Acque Sotterranee, e la Ninfa degli Oceani. Per lo scultore siciliano l’opera delle Naiadi si rivelò più ostica del previsto. Non mancarono infatti le polemiche all’epoca (siamo all’inizio del Novecento) per la posizione particolarmente sensuale e lasciva delle statue, accentuata dai corpi procaci bagnati dall’acqua. Molte le critiche per l’opera che arrivarono dall’Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede. Tra l’altro inizialmente venne installato uno steccato in legno per impedire la vista del monumento in attesa che il Comune prendesse posizione sulle proteste. Alla fine l’amministrazione capitolina nonostante le critiche dei conservatori lasciò le Naiadi e tolse anche lo steccato.

Tornando alla nostra fontana, per festeggiarla la sera di martedì 25 luglio andrà in scena un concerto a quattro mani eseguito dai pianisti professionisti Angela Avanzati e Andrea Sevieri. L’appuntamento col concerto è fissato alle ore 21, proprio alle Terme Tamerici.I due musicisti eseguiranno sia brani solistici che in duo a quattro mani: una prima parte vedrà in scaletta musiche di Beethoven, Brahms, Debussy ed Einaudi; una seconda parte, invece, vedrà i due musicisti suonare insieme musiche celebri tratte dalle opere di Verdi e di Bizet. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. L’evento è patrocinato dal comune di Montecatini Terme e della Fondazione Caript.

Tra l’altro all’interno dello stabilimento c’è anche un’altra fontana oltre a quella delle Naiadi. Si tratta di quella del "Puttino e della rana".