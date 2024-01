Recupero del PalaCardelli. Dopo i crolli della facciata assegnati i primi lavori

Un danno calcolato in 1.767.000 euro quello che un anno fasi abbatté sul PalaCardelli di Monsummano quando una porzione della facciata fu letteralmente distrutta insieme alle vetrate che implosero all’interno del luogo sportivo. Lo scorso settembre è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto, mentre a novembre è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ripristino di porzioni della struttura che ospita il basket con un primo stralcio di riqualificazione ed adeguamento normativo, per un importo complessivo di 750.000 euro. Infine lo scorso dicembre sono state accertate ed impegnate le risorse e il Comune ha stabilito di affidare la prima parte dell’opera ad Hyper Società tra Professionisti Srl. Il PalaCardelli dunque ha intrapreso la strada per il suo recupero, in attesa che a poche decine di metri di distanza venga intanto costruita la struttura geodetica ai margini della piscina comunale. Quella del palazzetto del basket fu una vicenda dai tratti grotteschi. Durante una serata di vento alcuni cittadini sentirono un boato. Le vetrate in alto della struttura si erano schiantate, portando con sé una parte della facciata e del tetto. Sul posto immediatamente intervenne la sindaca Simona De Caro. Fino a un’ora prima all’interno del palazzetto c’erano i bambini impegnati in una festa sportiva e nel parcheggio adiacente alla facciata crollata, le auto parcheggiate dei loro familiari. Un disastro umano scampato, visto che al momento dell’esplosione, erano già andati via tutti da pochi minuti.

Arianna Fisicaro