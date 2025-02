“Io, vittima di scippo, sono sotto choc. Così non si vive”: Montecatini, drammatico racconto

Montecatini Terme, 7 febbraio 2025 – Paura. È il sentimento che prevale nella donna di 55 anni vittima di una aggressione con scippo avvenuta giovedì nel tardo pomeriggio in via Ugo Bassi. Paura di uscire di casa, di recarsi al lavoro, di tornare alla vita di prima: “Sono scioccata, certe cose si vedono solo nei film”.

L’episodio è avvenuto mercoledì sera intorno alle 19.30. Si tratta di una signora di 55 anni che abita nella zona sud e lavora nella zona nord della città. “Era un uomo con i capelli sale e pepe – racconta la donna – davvero molto robusto. Un energumeno. Era a piedi, mi ha strattonato, mi ha strappato la borsa ed è fuggito di corsa”.

Con la vittima c’era anche il figlio. “L’uomo sembrava italiano. Mio figlio lo ha rincorso ed è riuscito a strappargli la borsa – spiega – purtroppo però il portafoglio non è riuscito a recuperarlo. A parte i soldi, c’erano tutti i documenti e la mia carta di credito”.

Proprio la carta potrebbe essere la chiave di volta per riuscire a individuare l’autore del reato: “L’ha usata poco dopo per acquistare le sigarette in una tabaccheria del centro – dice ancora la donna – e mi hanno detto che ci sono le videocamere e che le forze dell’ordine stanno lavorando per il riconoscimento”.

Il ladro, comunque, non ha fatto nulla per nascondere il proprio volto e ha compiuto lo scippo a viso scoperto. “Ho riportato contusioni. Spero non sia nulla di serio. Devo comunque tornare al Pronto Soccorso per effettuare diversi esami e accertamenti. Così non si può vivere. Siamo terrorizzati anche all’idea di andare a lavorare o a fare la spesa. Mercoledì mattina ero in un ufficio pubblico per commissioni personali, mi sono accorta già là che un uomo mi stava puntando la borsa. Poi, la sera, sono stata aggredita. Dicono che ci sia una banda che si è divisa le varie strade. Spero che non sia vero”.

La donna ha ringraziato Marco Lucarelli, referente del Controllo del Vicinato: “L’ho chiamato subito e mi ha aiutato a contattare le forze dell’ordine. E’ sempre presente e disponibile“. Purtroppo, non è la prima aggressione che Montecatini registra nelle ultime settimane.

“Denuncerò tutto regolarmente in questura – assicura – perché non possiamo tacere“. Proprio nella mattina di giovedì, un’altra donna è stata derubata all’Eurospin di Massa e Cozzile. In questo caso, sono riusciti a prelevarle il portafoglio dalla borsa senza che lei se ne accorgesse. Poi, ha sporto anche lei regolare denuncia. “Sono arrabbiata – racconta – non so neppure come abbiano fatto. Un vero disastro”.