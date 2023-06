Quei ragazzi per un pugno di libri Duecento studenti a teatro si sono sfidati sulla letteratura

Nel teatro privato di Buggiano "Buonalaprima", almeno 200 studenti si sono sfidati a suon di libri. E alla fine hanno vinto la cultura e il piacere di leggere. La gara finale dell’ottava edizione del progetto "Per un pugno di libri" ha sancito anche un definitivo ritorno alla normalità dopo gli anni della pandemia. L’’ultima edizione si era disputata infatti nel 201819. Sul palcoscenico per il contest erano presenti il comprensivo Pasquini di Massa e Cozzile, il comprensivo Giani di Pescia e il comprensivo Chini di Montecatini. Per ciascuna scuola, una classe quarta della primaria e una seconda media si sono sfidate in un botta e risposta sui libri letti durante l’anno. Con un risvolto importante. Come sempre, il tema dei libri scelti dalle docenti che compongono il comitato organizzatore, era quello dell’inclusione e della solidarietà. Obiettivo: stimolare ragazzi e ragazze a riflettere su un’idea profonda e desueta: gli altri siamo noi. Tutti gli alunni hanno dato prova di grande serietà e eccellente preparazione. La prova della primaria è stata vinta da Pescia, seguita da Massa e Cozzile. Primo premio ex aequo alla Chini e al Pasquini nella gara della scuola media, con menzione d’onore ala squadra pesciatina.Soddisfatte la dirigente della Chini Roberta Tommei e quella del Pasquini Rachele Pirozzi. Entrambe hanno seguito ogni singolo momento del contest e si sono complimentate con studenti e docenti. Lo staff organizzativo, ormai consolidato, era composto da Laura Taddei (Pasquini), Elisabetta Puccini, Giovanna Bechini, Anna Maria Porciatti (Chini), Claudia Peroni e Marika Sodini (Giani). "Un ringraziamento alla giuria - hanno detto le docenti - composta dalla docente dell’alberghiero e giornalista Giovanna La Porta, da Elisa Parlanti (che ha offerto dei buoni per la sua libreria Quattro Zecchini di Pieve a Nievole), e dal giornalista e scrittore Luca Bonistalli. Grazie poi agli sponsor che generosamente hanno fornito i tanti libri dati in premio alle classi: Lobreglio per Zanichelli, Betti per Loescher, Andreoni per Mondadori, Sgherri di "All Books 3.0" e Ricciarelli di "Pistoia libri". Un grazie alle docenti che li hanno preparati: Antonella Cappelletti e Elena Innocenti per la primaria, Debora Peroni e Beatrice Lunghi per la secondaria, insieme a Brunella Carrari che ha preparato gli alunni sulla canzone "Supereroi" intonata a fine manifestazione".