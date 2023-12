Quei bravi ragazzi del ’Martini’ a cena insieme 45 anni dopo

Hanno deciso di ritrovarsi dopo 45 anni. Per intendersi, c’era ancora la Prima Repubblica, l’Italia doveva ancora vincere il terzo (e il quarto) mondiale e Leon Spinks aveva da poco detronizzato Muhammad Alì dallo scranno più alto dei pesi massimi. Ma nonostante la sabbia scivolata lungo la clessidra, La sezione A, indirizzo segreteria, del triennio ‘75-’78 dell’istituto professionale alberghiero Ferdinando Martini, ha deciso di ritrovarsi per una serata in compagnia.

Un momento informale per ricordare gli anni tra i banchi, ma anche per raccontare la vita e i percorsi intrapresi da ognuno. Tutto è nato da una foto della classe pubblicata da un’alunna sui social network, che ha permesso di rinsaldare quasi tutti i contatti, fino alla decisione di ritrovarsi per un momento conviviale in cui rinverdire i bei tempi andati.

Ecco i partecipanti alla reunion della sezione A del triennio ‘75-’78 del Martini: Annapaola Anzilotti, Fulvia Bechini, Sandra Cappelli, Raffaella Castelli, Laura Ciardini, Daniela Fanghetti, Rosaria Galante, Angela Lardieri, Raffaella Littorio, Manuela Lollini, Alessandra Meucci, Massimo Pegoraro, Sandra Rosellini, Furio Torracchi, Daniele Zucconi e la professoressa Patrizia Pacini.