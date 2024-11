Pulizia stradale dalle foglie cadute. Alia monitora per lo smaltimento

Le foglie cadono e il Comune sollecita il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a un’azione più incisiva di pulizia, anche a scopi di prevenzione per gli eventuali intasamenti delle caditoie, peggiorando le conseguenze di eventuali allagamenti provocati dalle piogge torrenziali. La pulizia delle foglie cadute nelle caditoie è partita a settembre, proprio per evitare alcuni dei pesanti problemi sperimentati in passato. Il sindaco Claudio Del Rosso, lo scorso fine settimana, ha pubblicato un post su Facebook dedicato a questo argomento, senza nascondere la sua insoddisfazione. "Stiamo sollecitando Alia per la pulitura dalle foglie – ha scritto – a oggi, ovviamente, non siamo soddisfatti del servizio. Ci scusiamo per i disagi, ma stiamo facendo tutto il possibile". Del Rosso ha pubblicato anche una foto di piazza Cesare Battisti ricoperta di foglie, per sottolineare il problema. Alia ha pulito tutto, riportando l’area alla normalità in pochi giorni.

Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti fa il punto sulla situazione, con l’obiettivo di spiegare ai cittadini l’impegno profuso in questo aervizio. "Alia Multiutility – dice l’azienda – sta operando in conformità con la pianificazione e i turni concordati con l’amministrazione comunale e l’Ato, come da contratto di concessione. Lunedì abbiamo avuto un incontro costruttivo con l’assessore all’ambiente Luca Bini e i tecnici del Comune, nel corso del quale è stato confermato che le operazioni di pulizia delle foglie cadute sono in corso. D’altra parte, in questo particolare periodo il rilascio delle foglie avviene in maniera graduale e quotidiana e interessa tutti i tratti alberati fino alla completa caduta, solitamente fino a metà dicembre. Per quanto riguarda la situazione specifica di piazza Cesare Battisti, la raccolta delle foglie è stata effettuata anche lunedì sera. L’azienda sta monitorando costantemente gli interventi, mantenendo un dialogo continuo con il Comune per aggiornamenti quotidiani".

Anche un’attività in apparenza semplice come la rimozione delle foglie che cadono tra l’autunno e l’inizio dell’inverno, in realtà, vista la lunga durata del fenomeno naturale, richiede attività di programmazione e sinergia tra il Comune e il gestore del servizio. Prosegue così l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti per garantire igiene e pulizia a Montecatini e garantire una migliore immagine della città.

Daniele Bernardini