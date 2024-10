Pulizia delle strade: la novità. Lo spazzamento è meccanizzato

Un servizio di spazzamento stradale meccanizzato per rendere più pulite le strade cittadine, con divieto di sosta nei giorni e negli orari previsti dal servizio. È questa la richiesta che il Comune sta per presentare ad Alia, in via sperimentale, nelle vie del centro. L’attività dovrebbe avere la durata di circa un anno, al fine di valutare i costi e i benefici. Il provvedimento, ricorda la giunta nella delibera appena approvata, "non comporta alcuna spesa: il finanziamento del progetto dovrà essere previsto nell’ambito degli investimenti definiti dal piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previa approvazione da parte dell’Ato".

Le operazioni di spazzamento, effettuati in numerose realtà turistiche, prevede il passaggio di un mezzo con autista, affiancato da un operatore a piedi che porta al centro della strada i rifiuti presenti sui marciapiedi e ai lati della carreggiata. Per questo motivo, al fine di non intralciare la pulizia, ai cittadini è richiesto di non lasciare le auto in sosta nei giorni indicati per non incorrere in sanzioni e permettere al servizio di pulizia e di raccolta rifiuti di svolgere al meglio il proprio lavoro. Nella delibera appena approvata, la giunta ricorda che "la presenza in città di numerosi viali alberati e il generale incremento della stagione siccitosa nelle più recenti annualità comportano un aumento del volume di fogliame sulla principale viabilità cittadina".

L’amministrazione ricorda anche "l’incremento costante di flussi turistici e l’incremento di eventi e manifestazioni, che interessano piazze e parchi cittadini, a vantaggio della cittadinanza e dei turisti sul territorio comunale, comportano la necessità di intensificare il servizio di spazzamento, a garanzia della pubblica igiene, in particolare sulla viabilità principale".

La giunta intende procedere "a una razionalizzazione del piano di spazzamento stradale, sia attraverso la verifica dei fabbisogni delle diverse zone della città, sia potenziando il servizio attraverso l’istituzione dello spazzamento stradale meccanizzato con divieto di sosta a cartellazione fissa, ove necessario, in linea con le linee programmatiche approvate lo scorso luglio". Il servizio di pulizia stradale meccanizzato, da tempo invocato a Montecatini, necessità comunque dell’assenza di automobili in sosta. In altre realtà, per chi contravviene al divieto di sosta nel giorno e nell’ora in cui viene svolta la pulizia, è prevista una multa salata o, addirittura, la rimozione del mezzo.

Daniele Bernardini