Lo psicologo e gli abusi sessuali, scuole della Valdinievole sotto choc

Montecatini Terme, 16 novembre 2023 – Il mondo della scuola è sotto choc in Valdinievole, dopo l’arresto di uno psicologo, presente in numerosi incontri nelle scuole, per abusi sessuali aggravati commessi ai danni di dieci ragazze, di cui sette minorenni e quattro con meno di sedici all’epoca dei fatti. Un’accusa terribile, resa ancora più infamante dalla giovanissima età delle presunte vittime. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Gaetano Di Mauro, su delega della procura di Pistoia, hanno condotto un’indagine da cui sono emersi elementi sconvolgenti. Poliziotti di provata esperienza sono riusciti a muoversi con estrema professionalità in una storia davvero disgustosa. Riuscire a parlare con le vittime, far vedere che dietro una divisa c’è una persona che sa quanto soffri e ti vuole aiutare non sono certo doti da poco. L’inchiesta è potuta andare avanti per questo. La magistratura e la polizia di Stato sono andate avanti riuscendo a raccogliere conferme da parte delle vittime. A queste vanno aggiunte le ammissioni di altre donne, già maggiorenni al momento dei fatti. Non hanno sporto denuncia, ma quel trattamento, come hanno confermato, lo hanno subito anche loro. Una collaborazione significativa è arrivata dall’ordine degli psicologi della Toscana, che ha fornito un professionista in grado di affermare con certezza che quelle pratiche non nascevano da alcun protocollo terapeutico. L’uomo di 45 anni per anni è riuscito a lavorare come referente per gli sportelli scolastici dedicati al disagio. Era chiamato da varie scuole medie e superiori della Valdinievole, riscuotendo anche apprezzamento per il suo modo di porsi. La sua sembrava una vita dedicata alla cura dei mali che affliggono i ragazzi. Le vittime a lui attribuite erano venute in cerca di aiuto e hanno sofferto ancora di più. L’indagine non è ancora chiusa e non si esclude che possano emergere altre vittime dell’uomo. Gli agenti del commissariato di Montecatini hanno eseguito una perquisizione assai accurata del suo studio, sequestrando supporti informatici e telefoni cellulari. Si tratta di materiale importante. In Valdinievole e in provincia di Pistoia lavorano molti e validi psicologi, spesso dediti ad affrontare il disagio giovanile. Ecco, loro sono un’altra cosa, figure importanti per la salute mentale e il benessere quotidiano di molte persone. Del resto, è stato proprio il loro ordine professionale a fornire una collaborazione essenziale alla polizia. L’indagato si trova ora in carcere e, a breve, sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia.