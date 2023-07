Prova a rubare merce alla Coop, ma è bloccato dalla ’Gazzella’

Ha provato a rubare merce esposta nel supermercato Coop di Borgo a Buggiano. Gli addetti alla sicurezza della struttura però l’hanno notato e hanno quindi cercato di fermare il soggetto malintenzionato. Questo è comunque riuscito a lasciare il centro commerciale situato lungo la via Provinciale Lucchese. Ma per sua sfortuna, proprio in quel preciso momento, stava passando davanti una gazzella dei carabinieri. I militari hanno fermato il soggetto per procedere alla sua identificazione e per accertare come si sono svolti i fatti nei dettagli.

Vista l’agitazione che si è creata in quei frangenti, i numerosi presenti hanno pensato che ci fosse stato un tentativo di rapina e la notizia era stata diffusa anche attraverso i social. Come ha poi chiarito la stessa Coop tramite il proprio ufficio stampa, si è invece trattata di un tentativo di furto di merce di modesto valore e tutto è tornato ben presto alla completa normalità.