Proposte per la rinascita presentate dal Circolo Acli

Domani alle 10,30 nei locali del Patronato Acli di Montecatini Terme, in via Cavour 24, verrà presenta la pubblicazione degli atti del convegno "Montecatini Terme città-giardino patrimonio dell’umanità, contributi e proposte per la rinascita".

"L’intento del Circolo Acli – si spiega – è quello di donare alla città tutta una serie di spunti e riflessioni utili per valorizzare in modo costruttivo il patrimonio che riveste un’eccezionale importanza e vuole essere anche un omaggio in senso lato alla natura sempre più minacciata e in pericolo. Come sottolinea il presidente Leonardo Magnani, l’obiettivo del convegno e della pubblicazione è quello di dare origine a un percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio verde in un percorso che coinvolgerà i cittadini , le associazioni ambientaliste e culturali e ogni soggetto interessato".

Nella pubblicazione sono stati raccolti gli interventi di Cristina Nali del dipartimento Scienze agrarie, alimentari e agroambientali dell’Università di Pisa nonché esperta di sviluppo sostenibile e cambiamento climatico; del giornalista Vasco Ferretti volto a tutelare e valorizzare i grandi parchi termali. Don Lorenzo Frattini ha approfondito il tema dell’ecologia culturale partendo dalla "Laudato si’", seconda enciclica di papa Francesco. Un contributo significativo è quello di Italo Mariotti, presidente di Italia Nostra sezione Valdinievole-Pistoia, sulla conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e culturali montecatinesi.