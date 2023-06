Progetto ’PretenDiamo legalità’ Concorso a livello provinciale vinto dalla ’Berni’ di Lamporecchio

Sono stati premiati ieri mattina dalla polizia di Stato i ragazzi della classe IIC della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Francesco Berni di Lamporecchio, che sono risultati vincitori a livello provinciale della sesta edizione del progetto "PretenDiamo legalità", promosso dalla stessa polizia di Stato, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito.

I ragazzi, che erano già stati presenti alla cerimonia del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, hanno realizzato un video in memoria delle vittime delle stragi mafiose. "Dopo la consegna degli attestati e alcune foto ricordo ai nostri cittadini del domani – riporta la nota della questura – sono stati donati buoni acquisto in oggetti di cartolibreria e un menu per festeggiare in allegria la fine dell’anno scolastico".

"Pretendiamo legalità" ha da sempre l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità attraverso il rispetto delle regole, il corretto utilizzo di Internet e i valori della Costituzione italiana che, insieme all’amicizia, alla libertà e alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società responsabile. Anche per questa edizione sono state tantissime le scuole che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa della polizia; i ragazzi hanno lavorato, approfondendo i temi della legalità, fianco a fianco con i poliziotti, cimentandosi in tre categorie principali: arti figurative, cine e tv e graphic novel.

Il progetto è destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e prevede la partecipazione degli alunni a incontri con il personale specializzato delle questure, volti a stimolare la riflessione sull’importanza della legalità, del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni, della partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale.