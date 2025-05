È nata la Consulta giovanile. Idee, lavoro e partecipazione: "Valore aggiunto fondamentale"

Ha preso sostanza la Consulta giovanile di Lamporecchio con l’elezione del presidente Tommaso Marradini, della vice Debra Barsacchi e dei componenti del consiglio direttivo: Noemi Artino, Arianna Ferreri, Irene Vorcelli, Ylenia Trivigno, Valentina Marrandino, Elisa Meacci, Rebecca De Santis, Alberto Ancillotti, Nicolangelo Lettieri, Lorenzo Giorgetti, Francesco Mancini, Lorenzo Pistolesi, Luca Borgioli, Filippo Bazzicalupi. Oltre ai consiglieri ci sono altri giovani che fanno parte della Consulta Giovanile. Sono Vincenzo Lettieri, Francesca Fanti, Vittoria Bochicchio, Asia Fagni, Asia Venturini, Caterina Baldacci, Mara De Lucia, Kevin Daddi, Alyson Daddi, Allegra Bazzicalupi, Dario Leporatti, Emma Tarabusi, Isabella Antonini, Luca Penta, Matteo Cureglia, Oriana Grancagnolo Viola Angioini. Tanti giovani che saranno impegnati con idee, lavoro e partecipazione per fare crescere sotto ogni aspetto la comunità. Una novità importante per Lamporecchio. Presto saranno rese note le prime iniziative che sono state messe in cantiere. Intanto la sindaca del comune di Lamporecchio, Anna Trassi, esprime tutta la sua soddisfazione per la nascita e la crescita di questa consulta giovanile: "Rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un paese. Funge da ponte tra le nuove generazioni e le istituzioni, permettendo ai giovani di esprimere le proprie idee, di partecipare attivamente alla vita sociale e politica e di contribuire con la loro visione innovativa. Un coinvolgimento diretto dei giovani nelle decisioni che li riguardano, non solo promuove la loro responsabilità civica – conclude la sindaca Trassi –, ma arricchisce anche il dibattito pubblico con prospettive fresche e dinamiche".

m.m.