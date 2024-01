Prima ballerina malata: salta. Cenerentola

Brutte notizie per gli amanti del balletto classico della nostra provincia. Purtroppo, a causa dell’indisposizione della prima ballerina, è stata annullata l’attesa "Cenerentola", il balletto in due atti di Luciano Cannito, su musica originale di Sergei Prokoviev, prodotto da Fabrizio Di Fiore, che sarebbe dovuto andare in scena domenica prossima al Teatro Verdi di Montecatini Terme a partire dalle 16.30. I biglietti acquistati saranno rimborsati entro il 14 febbraio, hanno fatto sapere i responsabili della programmazione del Teatro Verdi. Lo spettacolo della Roma City Ballet Company, firmato come anticipato dal famoso regista e coreografo Cannito, già direttore artistico del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo e del Balletto di Roma, faceva parte del programma stagionale del Teatro Verdi, scelto proprio per la capacità di Cannito di arricchire la storia con un pizzico di follia, comicità e divertimento senza tralasciare la spettacolarità. I costumi di Giusi Giustino, costumista e direttrice della sartoria del Teatro San Carlo di Napoli, e le scene di Michele Della Cioppa, direttore degli allestimenti scenici del Teatro dell’Opera di Roma, sono un’altra garanzia di successo. La speranza è di vedere gli artisti della Roma City Ballet Company, una delle più recenti formazioni italiane, ad oggi una delle compagini di eccellenza e di maggior livello tecnico del panorama nazionale, presto nella città termale. Il prossino spettacolo al Verdi sarà "L’attimo fuggente", venerdì 19 gennaio dalle 21.

Gianluca Barni