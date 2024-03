Previsto un servizio di navette verso lo store di via Gentile

Esselunga non dimentica i clienti della zona di via Lucchese e, durante il periodo in cui la struttura di vendita resterà chiusa per i lavori, organizzerà un servizio di bus navetta per andare a fare la spesa nel superstore di via Gentile. È senza dubbio una notizia positiva, che lascerà soddisfatte molte persone. La clientela inoltre potrà fare affidamento su un servizio di consegna domicilio che l’azienda porta avanti con successo ormai da diversi anni. Si tratta di servizi con grande valenza sociale, visto l’aumento degli anziani che vivono soli e non hanno funzionato gli e parenti che possono aiutarli a fare la spesa. Esselunga, quindi non dimentica i suoi affezionati clienti. Il sindaco Luca Baroncini conferma che l’azienda porterà avanti questo utile servizio, soprattutto per le persone più anziane. "È chiaro che per fare i lavori – conferma - si dovrà sopportare il disagio della temporanea chiusura, che sarà però compensato con servizi di consegna a domicilio e navette messe a disposizione dei clienti per raggiungere nei mesi di chiusura di via Lucchese il negozio in via Gentile. Nel 2025 però avremo un’area riqualificata e nuovi posti di lavoro. Presenteremo i progetti alla comunità insieme all’azienda a dimostrazione degli ottimi rapporti che in questi anni abbiamo saputo coltivare. Quel negozio, in via Lucchese, oramai è diventato un punto di riferimento imprescindibile per la nostra città".

I nuovi progetti e gli interventi previsti nel punto vendita di via Lucchese saranno presto mostrati in modo ufficiale alla cittadinanza. "Presenteremo i progetti alla comunità insieme all’azienda – ribadisce Baroncini - a dimostrazione degli ottimi rapporti che in questi anni abbiamo saputo coltivare".

Da.B.