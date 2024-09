Prevenzione del tumore al seno. Mammografie ed ecografie gratis

Arriva a Pescia il progetto ’Salute in Comune’, con una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Domani in piazza Mazzini, a partire dalle 9.30 e per tutto il giorno, sarà presente uno staff medico specializzato per effettuare visite ed esami diagnostici, con mammografie ed ecografie gratuite a bordo di due camper attrezzati.

Il progetto, gestito dal Comitato Progetti Sociali - Ente no Profit del Terzo Settore, ha ricevuto anche il plauso del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute e del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, ed è stato realizzato grazie alla partecipazione di numerose attività produttive presenti nel nostro territorio, il cui contributo è stato determinante.

"Ringraziamo tutti gli esercizi commerciali, le attività e gli enti che si sono prodigati per rendere possibile questa importante iniziativa anche a Pescia", dichiarano il sindaco Riccardo Franchi e l’assessore alle politiche sociali Cristiana Inglese. "Il tumore al seno colpisce una donna ogni 8 anche nel nostro territorio, e la prevenzione precoce è una risposta fondamentale che deve coinvolgere tutta la popolazione, soprattutto le donne che rientrano nella fascia di età dai 20 ai 44 anni che sono escluse dagli screening del Sistema Sanitario Nazionale".

Le cliniche mobili di ultima generazione sono dotate di tutta la strumentazione necessaria, con ecografo e mammografo ad alta definizione e stazione di lavoro per la refertazione, effettuata da radiologi e specialisti del reparto di senologia di Careggi. I referti verranno consegnati subito e sarà possibile inserirli nel proprio fascicolo sanitario. È preferibile prenotare le visite chiamando il numero verde 800 616109.