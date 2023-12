Presepi in mostra a San Giuliano

È stata inaugurata nei giorni scorso la mostra Memorie di Presepi, raccolta di pezzi unici, rari, particolari, che formavano i presepi in varie parrocchie e chiese del territorio diocesano, nella chiesa di San Giuliano. L’esposizione è stata realizzata dall’ente Valorizzazione Città di Pescia e Valdinievole in collaborazione con l’Unità Pastorale del centro città. "Ringrazio chi ha contribuito alla sua realizzazione, in primis chi ci ha concesso l’utilizzo di questa chiesa, monsignor Roberto Filippini vescovo di Pescia", spiega il presidente Benedetto Bonazzi. La mostra è ancora visitabile oggi dalle 16 alle 18 con l’esibizione dei cantori, domani, sabato 6 e domenica 7 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.