Postpischl trionfa a Pontassieve. Il Team Valdinievole fa festa

Brillante giornata quella di domenica per il ciclismo della Valdinievole e segnatamente per il Team che porta questo nome e per la Pol. Monsummanese che continua ad ottenere con la formazione juniores ottimi risultati. Il Team Valdinievole ha centrato il successo con la squadra allievi impegnata sul pianeggiante circuito di Pontassieve. Gruppo costantemente compatto e volata capolavoro di Filippo Postpischl a confermare la sua costante crescita. Un atleta che ha ottime doti e uno spunto veloce, ma sa difendersi su ogni terreno. La sua vittoria dopo due buone prove precedenti di William Luciano Gaggioli, confermano il potenziale della formazione allievi del Team Valdinievole e fanno ben sperare per il resto della stagione 2024.

Trasferta fruttuosa per la Polisportiva Monsummanese nel Lazio e nella gara di Terracina, con secondo posto di Damiano Petri e altri tre corridori terminati nella Top ten a confermare l’ottima condizione di tutta la squadra pistoiese di Monsummano Terme. Nel finale è uscito dal gruppetto di testa Luca Attolini che ha conservato una decina di secondi di vantaggio, per cui al pistoiese Petri recente vincitore a Ponte a Egola non è rimasto che vincere la volata per il secondo posto. Quinto posto invece di Andrea Stefanelli che ha vinto la volata del gruppo, settimo Alessio Stefanelli, ottavo di Marco Merola.

Antonio Mannori