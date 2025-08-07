Portafoglio ’sfilato’ dallo zaino. Preso l’autore del furto in centro

Montecatini, 7 agosto 2025 – Quando ha visto che lo zaino era aperto e il portafoglio che si trovava all’interno non c’era più, si è sentita morire. Un turista straniera è caduta vittima di un furto con destrezza commesso da un cittadino rumeno. L’uomo, residente nel suo paese di origine, è stato individuato e denunciato dagli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale. La vittima del reato, dopo essersi accorta della sparizione del portafoglio, si è presentata all’ufficio denunce della polizia di Stato, ammettendo di non sapere quando il furto fosse stato commesso. Il personale dell’ufficio controllo del territorio, dopo aver appreso dalla donna il percorso che aveva fatto quella mattina, ha così iniziato una minuziosa analisi delle riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza cittadina. Dopo aver individuato la donna, gli agenti hanno notato che un uomo con una maglietta dotata di un marchio piuttosto vistoso la stava seguendo. Il ladro ha aperto lo zainetto senza che la donna si accorgesse di nulla per ben due volte, prima di impossessarsi del portafoglio. La prima volta ha avuto la sfortuna di prendere un sacchetto da viaggio, un oggetto di valore piuttosto scarso. Grazie alla leggerezza della sua mano, frutto evidente di una certa esperienza nel settore, il malvivente non si è fatto mai sorprendere dalla donna, impegnata ad ammirare alcuni aspetti della città.

Gli agenti del commissariato, una volta individuato l’autore del furto con destrezza, sono andati a cercarlo e, grazie a una buona conoscenza degli ambienti di Montecatini, sono riusciti a fermarlo e portarlo negli uffici di viale Adua. Durante le verifiche è emerso che l’uomo ha già precedenti per reati simili, commessi a Roma. Il fatto che non viva in Italia conferma l’ipotesi di un’attività criminale esercitata ’da pendolare’. L’uomo, adesso, sarà perseguito per il reato di furto con destrezza. Gli agenti del commissariato di Montecatini proseguono così l’attività di prevenzione e repressione dei furti, reati già odiosi che possono andare a colpire anche turisti, con brutte ricadute per l’immagine di Montecatini, in un momento non certo facile. Anche il sindaco Claudio Del Rosso esprime il suo apprezzamento alla polizia di Stato per aver individuato il ladro. «Gli agenti del commissariato – sottolinea – non si sono limitati a raccogliere la denuncia, ma si sono subito attivati in un’attivita’investigativa che ha prodotto risultati concreti. È importante sapere che possiamo fare affidamento su persone come loro».

Daniele Bernardini