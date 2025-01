Ponte Buggianese show. Cuoiopelli strapazzata

Ponte Buggianese 6 Cuoiopelli 1: Rizzato, Prati (30’ st Ferrari), Kapidani (33’ st Sanzone), Birindelli, Chelini, Palmese, Martinelli, Provinzano (30’ st Sgherri), Granucci, Sali (12’ st Gargani), Fantini (33’ st Bellandi). A disp. Calu, Aiazzi, Lucaccini, Asara. All. Vettori.

CUOIOPELLI: Fogli, Tuzi (16’ st Bocini), Bindi (28’ st Ceglie), Hanxhari, Covino, Duranti, Vannuzzi, Tassi (37’ pt Innocenti), Turini, Mancino (37’ st Rocco), Pinna (22’ st Mancini). A disp. Pannocchia, Arrigucci, Maglio, Campo. All. D’Addario.

Arbitro: Caresia di Trento.

Marcatori: 11’ Granucci, 42’ Turino, 8’ st Sali, 23’ st Palmese, 26’ st Fantini (PB), 34’ st e 43’ st Gargani.

Note: al 31’ espulso Covino. Ammoniti: Sali, D’Addario, Mancino, Hanxhari, Rocco.

Tre punti pesantissimi nella corsa salvezza per il Ponte Buggianese che si sbarazza con un tennistico 6-1 del fanalino di coda Cuoiopelli. Dopo il primo tempo chiuso sull’1-1 in seguito ai gol di Granucci e Turino, il Ponte nella ripresa ha sfruttato la superiorià numerica (espulso Covino) e ha confezionato una goleada. Dopo aver centrato un palo a porta semi-vuota, Sali al 53’ si fa perdonare, ribattendo alle spalle di Fogli un tiro precedentemente scagliato da Granucci e parato dal portiere ospite. Al 68’ tocca invece a Palmese esultare, grazie al bel colpo di testa con cui supera Fogli, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Chelini. Passano poi solo tre minuti, ed è il turno di Fantini, che da ottima posizione finalizza nel migliore dei modi un passaggio preciso di Granucci. C’è spazio e gloria anche per Gargani (nella foto), entrato nel corso della ripresa al posto di Sali, che al 78’ e all’88’ segna la propria doppietta personale, per il 6-1 finale. Tre punti dovevano arrivare e tre punti sono arrivati per il Ponte che resta vivo nella corsa salvezza.

Simone Lo Iacono