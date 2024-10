Ponte Buggianese col mal di gol. Altro pareggio con il Ponsacco

Ponte Buggianese

0

Mobilieri Ponsacco

0

: Rizzato, Aiazzi, Kapidani, Pievani, Palmese, Sanzone (43’ st Ferrari), Martinelli, Bellandi G. (18’ st Gianotti), Fantini (24’ st Granucci), Sgherri, Gargani. A disp. Calu, Cecchi, Bellandi F., Seghi, Zani, Chelini. All. Vettori.

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani (43’ st Pacifico), Bagnoli, Volpi, Colombini, Regoli, Fischer (30’ st Pallecchi), Borselli, Mengali, Morana, Guerrucci (24’ st Crecchi). A disp. Profeti, Pisani, Penco, Pini, Marrocco, Steffich. All. Macelloni.

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Quarto pareggio di fila per il Ponte Buggianese che continua a soffrire per la malattia del gol. Senza reti anche la gara con il Mobilieri Ponsacco. Buon primo tempo dei pontigiani, che costruiscono alcune occasioni da gol, non sfruttate però a dovere. Ci prova Pievani, dopo un’azione di disturbo creata da Gargani, Gianmarco Bellandi e Fantini, con un destro forte ma poco angolato, che Campinotti para con attenzione. Subito dopo arriva il colpo di testa di Fantini, su cross di Martinelli, che lo stesso Campinotti blocca senza particolari patemi. Al 41’ gli ospiti sfiorano il vantaggio: Fischer semina il panico tra i difensori pontigiani, e fa partire una conclusione, che si spegne sulla traversa; la palla arriva poi a Mengali, che tira, trovando però un attento Rizzato, che si salva in angolo.

Nella ripresa parte forte e meglio il Ponsacco, che al 54’ sfiora nuovamente il gol: Gemignani parte dalla destra e si accentra, scoccando un tiro che rimbalza tra le gambe dei difensori del Ponte Buggianese; Rizzato però è attentissimo, e blocca la sfera sulla linea di porta. Mister Vettori decide di gettare nella mischia Gianotti e Granucci, ed i biancorossi rialzano il proprio baricentro. Gargani, Sgherri e lo stesso Granucci provano a segnare la rete dell’1-0, ma sono poco precisi e decisi davanti alla porta difesa da Campinotti. Borselli a fine gara ci prova di testa, ma manda la sfera debole tra le braccia di Rizzato, fissando così il risultato finale sullo 0-0.

Simone Lo Iacono