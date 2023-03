Pogacar a Larciano? Sogno non impossibile

Giorni frenetici per l’Uc Larcianese e il presidente Gabriele Varignani, impegnati nel definire il cast dei partenti del 45° Gran Premio Industria e Artigianato di domenica 26 marzo. Tutto ruota attorno al nome di una delle stelle mondiali del ciclismo, lo sloveno Tadej Pogacar della Uae Emirates. Il tormentone è quello che riguarda il campione sloveno reduce dalla vittoria nella Parigi-Nizza; c’è la possibilità che possa essere a Larciano? Intravista questa possibilità, la Larcianese vuol realizzare quello che è un sogno. Nessuna certezza al momento: può darsi che anche il risultato della Milano-Sanremo di sabato 18 marzo possa influire sulla decisione del campione sloveno. Intanto la Ineos Grenadiers, squadra di Filippo Ganna, non sarà a Larciano, per cui dovrebbero essere 18 o 19 le formazioni in gara.

Antonio Mannori