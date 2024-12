Pistoiese, via al mercato. Attacco da rinforzare

La settimana che porta alla delicata partita contro il Forlì, in programma domenica alle 14:30 al Melani, non si è aperta nel migliore dei modi per la Pistoiese. La notizia negativa riguarda infatti Samuele Diodato, che al Lungobisenzio era stato costretto al cambio ad inizio ripresa per un duro colpo rimediato alla caviglia in seguito ad un contrasto, facendo poi capolino nella zona degli spogliatoi con una vistosa fasciatura al piede. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il classe 2005 non si è visto dalle parti di Chiazzano, dove la Pistoiese ha effettuato la seduta pomeridiana. E’ quindi pressoché certo che Diodato salterà il big match di domenica, in attesa di capire gli esiti degli esami strumentali e quindi della reale entità del problema. L’infortunio dell’ex Riccione, unito ad una rosa già piuttosto corta a causa dei problemi pregressi di Bertolo, Donida, Tascini e Kharmoud (nessuno dei quali rientrerà col Forlì) potrebbe portare la Pistoiese ad intervenire sul mercato già nel corso della settimana.

La sessione di calciomercato invernale, per quanto riguarda i dilettanti, si è aperta proprio ieri, coi trasferimenti tra società che saranno consentiti fino al 18 dicembre. Gli svincoli invece potranno essere formalizzati entro l’11 dicembre, coi giocatori "liberi" che saranno tesserabili a partire dal 12 dicembre e fino al 31 gennaio 2025. Uno scadenziario che sicuramente conoscerà bene il direttore sportivo Massimo Taibi, il quale già una quindicina di giorni fa aveva scoperto le carte sul tavolo dichiarando di avere in programma almeno quattro movimenti in entrata, equamente distribuiti tra giovani e giocatori esperti. Una delle due quote potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, con l’accelerazione dei tempi dovuta al già menzionato infortunio di Diodato.

Uno dei nomi sul taccuino del diesse arancione è quello di Mateo Stickler, esterno classe 2005 di nazionalità peruviana, della Primavera dell’Empoli. Lo scorso novembre ha esordito con la Nazionale Under 20 del Perù nel match contro i pari età dell’Uruguay, mentre nello scorso campionato di Serie D ha vestito la casacca del Prato, totalizzando 32 presenze, un gol e oltre 2500 minuti in campo. Assieme a Stickler, la cui trattativa non è ancora chiusa ma che sembra comunque a buon punto, potrebbe arrivare un portiere classe 2006 in sostituzione di Lagonigro, accasatosi alla Reggina.

Capitolo calciatori over, un investimento sarà sicuramente fatto nel reparto d’attacco dove, a maggior ragione dopo l’infortunio di Tascini, la Pistoiese ha a disposizione solamente Sparacello e Pinzauti. Non sarà facile accaparrarsi un bomber di categoria nel mercato di dicembre, ma l’Olandesina ha il dovere di provarci con tutti i mezzi a propria disposizione.

Michele Flori