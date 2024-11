Pistoiese, fuori i muscoli. Imola è già un crocevia

Nel preparare la partita contro l’Imolese, in programma questo pomeriggio alle 14.30 allo stadio Romeo Galli, la Pistoiese avrà sicuramente avuto modo di studiare l’anomalia dei risultati ottenuti dal team rossoblu. L’Imolese ha infatti il miglior rendimento esterno del girone D con ben 11 punti raccolto in cinque gare, ma vanta anche il quartultimo score casalingo, con soli tre punti in altrettante partite. Un’altalena di risultati che rende ancora più imprevedibile il match odierno, al quale la Pistoiese arriva con estrema necessità di fare punti.

Gli arancioni sono appaiati al terzo posto a dieci punti di distanza dal Tau Altopascio e ulteriori passi falsi potrebbero pregiudicare in modo importante il prosieguo della stagione. Ne è ben consapevole l’allenatore Domenico Giacomarro, che in conferenza stampa ha sollecitato la squadra a tenere la soglia dell’attenzione molto alta: "Affrontiamo una formazione che mercoledì ha fatto un colpo importante a Lentigione – ha sottolineato il tecnico –- e che soprattutto fuori casa ha fatto finora grandissime cose. L’Imolese è una squadra fisica e con tanti giovani, un team che punta molto sull’aggressività e sul recuperare palla il prima possibile. Noi dovremo essere rapidi sia mentalmente che nelle esecuzioni tecniche, se vogliamo riuscire ad evitare le trappole che ci tenderanno".

Tornando alla gara di Sasso Marconi, Giacomarro ha ribadito come il bicchiere sia stato in ogni caso mezzo pieno. "È chiaro che non posso essere contento del risultato, ma del gioco espresso e dell’atteggiamento mostrato sì. In settimana abbiamo lavorato tanto sulla finalizzazione. Sono contento di come la squadra sta rispondendo agli stimoli, i ragazzi stanno capendo sempre di più le mie indicazioni e soprattutto hanno ben chiaro il concetto che oltre ai valori tecnici sono importanti anche quelli caratteriali".

La settimana completa di lavoro ha permesso alla Pistoiese di recuperare i giocatori che erano in forse e domani al Galli il gruppo si presenterà al completo. "Stanno bene sia Donida che Cuomo – ha confermato Giacomarro – quindi tutti sono stati convocati. Per me è importante sapere di contare su un gruppo forte ma anche su una società che mi sostiene e mi ascolta". A proposito del tema mercato, l’allenatore arancione ha risposto così: "Il club sa come e quando agire e io mi fido pienamente dell’operato del direttore sportivo Taibi. Sui calciatori svincolati rimango della mia la mia idea, ha poco senso prendere ragazzi inattivi da mesi perché andrebbero aspettati e noi non possiamo aspettare in questo momento. Preferisco di gran lunga potermi avvalere di giocatori già pronti per scendere in campo".

Michele Flori