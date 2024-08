Montecatini, lo scontro sulla piscina comunale, "Chi poteva agire non lo ha fatto"

Montecatini Terme, 12 agosto 2024 – «Siamo venuti a conoscenza dello studio relativo alla sicurezza strutturale della piscina comunale, a cura dello studio Zambonini-Lucchesi, solo attraverso l’interrogazione di Fratelli d’Italia e Lega, il 7 agosto. La precedente giunta era a conoscenza della situazione e sarebbe potuta intervenire nel 2022-2023. È assurdo cercare di scaricare le responsabilità su chi si è appena insediato".

L’amministrazione del sindaco Claudio Del Rosso risponde così all’interrogazione presentata dal centrodestra sulla piscina comunale.

"L’assessorato e il sindaco Del Rosso – prosegue la giunta – hanno pertanto sollecitato gli uffici di competenza per ottenere tale relazione e le relative risposte all’interrogazione stessa. Da quanto appreso, è emerso che chi sarebbe dovuto intervenire con i lavori necessari (anche tampone) non ha ottemperato pur, durante il proprio mandato, avendo avuto tempo a sufficienza. Tanto più che la situazione è stata evidenziata all’ amministrazione precedente nel 2022-2023. Adesso è decisamente surreale che venga chiesto conto a questa amministrazione che si è insediata da poco più di un mese".

L’amministrazione comunale afferma di essersi attivata su più fronti per risolvere il problema piscina. "Il primo – spiega il Comune – riguarda un sopralluogo fissato, in accordo con il gestore, per lunedì 12 agosto con i tecnici dell’ente e, se disponibili, anche quelli dello studio Lucchesi Zambonini (ai quali è stata inviata venerdì 9 agosto una pec di invito) in modo da capire se vi siano interdizioni e informative da effettuare immediatamente. L’altro fronte è stato attivarsi con il personale tecnico e manutentore interno che si è reso disponibile nonostante il periodo estivo e quindi a ranghi ridotti per effettuare eventuali interventi".

Nella nota viene aggiunto che "in merito al finanziamento utile al completamento degli interventi tampone, richiesto alla Regione, la graduatoria non è ancora stata completata e pubblicata, ma è monitorata costantemente dai tecnici comunali. Sarà comunque prioritaria, in ogni decisione che l’amministrazione riterrà di adottare, la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, senza alcun compromesso. Rimane lo sconcerto di un modus operandi che punta a fare sensazione attraverso le proprie mancanze addossandole ad altri, anziché lavorare in modo propositivo per il bene della città".