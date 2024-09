La piscina comunale è chiusa, attese nuove valutazioni

Montecatini Terme (Pistoia), 5 settembre 2024 – La piscina comunale, da oggi, è chiusa. Il gestore della struttura ha deciso che l’impianto estivo non proseguirà l’attività oltre la data prevista, quella odierna appunto, mentre la parte invernale non è ancora aperta al pubblico, in attesa delle valutazioni del Comune. “La piscina comunale invernale rischia di non riaprire a settembre, se l’impianto non sarà valutato in sicurezza”. La notizia era arrivata circa tre settimane fa dal Comune. L’undici agosto, l’assessore ai lavori pubblici Luca Bini e i tecnici degli uffici hanno effettuato un sopralluogo all’impianto, in conseguenza alle notizie relative alla relazione sulla staticità effettuata dallo studio Lucchesi-Zambonini. L’attuale amministrazione ha dichiarato senza mezzi termini di “non essere stata messa al corrente della relazione dell’ingegnere e delle prescrizioni”. È attesa adesso un’ulteriore “valutazione tecnica sulle condizioni della piscina invernale e gli eventuali interventi da realizzare”.

L’amministrazione comunale, intanto, valuta nuovo interventi per il futuro della piscina. La giunta, attraverso una delibera appena approvata, ha deciso di dare indirizzo al settore Pnrr - lavori pubblici “di provvedere a tutti gli atti gestionali necessari per effettuare una verifica di fattibilità per la realizzazione di una soluzione di copertura della piscina olimpionica estiva da 50 metri, attraverso, ad esempio, una tensostruttura o soluzione analoga, e di tutte le opere connesse, al fine di garantire l’utilizzo continuativo della piscina anche nella stagione invernale”. L’amministrazione risulta di “essere venuta a conoscenza di una relazione sulla verifica di vulnerabilità strutturale sulla piscina comunale, che prevede provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione della piscina invernale nelle more degli interventi di miglioramento/adeguamento”.

La giunta “ritiene che sussista interesse pubblico al mantenimento dell’impianto in funzionamento, anche nel periodo invernale, e pertanto a garantire la fruibilità del servizio 365 giorni l’anno”. Per questo, è stata “ravvisata la necessità di verificare la possibilità di poter utilizzare la piscina esterna anche nel periodo invernale attraverso la realizzazione di un impianto di copertura, quale ad esempio una tensostruttura”.

Il tema della piscina comunale sarà affrontato nella prossima seduta del consiglio comunale, dove sarà discussa l’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega), nonché Alessandro Sartoni (Fratelli d’Italia), sulla relazione eseguita dallo studio Lucchesi-Zambonini sulla stabilità della piscina comunale. L’intervento della minoranza ha generato un forte scontro politico.