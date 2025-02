Pioggia di attacchi a Del Rosso: "Sulla sicurezza ci ha preso in giro"

Duri attacchi contro il sindaco Claudio Del Rosso arrivano dalla minoranza, dopo la violenta rissa sfociata in un’aggressione nella zona tra piazza XX Settembre e via Solferino. I consiglieri di opposizione Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega) sottolineano che "la situazione sicurezza in città è in peggioramento. Il sindaco si attivi nelle opportune sedi con la prefettura. Può esser utile una cabina di regia anche comunale per studiare possibili soluzioni. Il sindaco ha la possibilità di sfruttare figure come il presidente del consiglio comunale Guido Ripa per farsi dare i giusti consigli. C’è da dire che le forze dell’ordine anche nel nostro territorio fanno un lavoro eccezionale e la loro attività è costante. Servono più risorse umane e più mezzi anche della polizia municipale".

Il consigliere di opposizione Edoardo Fanucci afferma che "il sindaco Del Rosso, sulla sicurezza, ha preso in giro la città creando aspettative fuori luogo con promesse assurde e poco credibili. Chiedere scusa sarebbe un gesto di serietà e rispetto. Se non lo dovesse fare, vorrà dire che in campagna elettorale mentiva sapendo di mentire. Ci aspettiamo che venga a riferire in consiglio comunale sui fatti di indicibile violenza accaduti venerdì mattina, in pieno centro".

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Montecatini sottolinea: "Vi ricordate il punto due del programma elettorale dell’attuale sindaco sul tema della sicurezza? Sapete che cosa aveva promesso? Che avrebbe usato la bacchetta magica per risolvere il problema". Forza Italia Montecatini prende atto "delle dichiarazioni di Del Rosso, che non avendo idee da promuovere ha dichiarato che un sindaco può fare poco per la sicurezza. In campagna elettorale non era così... aveva una soluzione per tutti i problemi".

Da. B.