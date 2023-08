’Piccolo Festival’ a Montecatini Alto "Sarà il primo di una lunga serie"

Appuntamento il 26 agosto, dalle 17 fino a tarda notte, per la prima edizione del Piccolo festival di Montecatini Alto. "L’aggettivo piccolo – sostiene il sindaco Luca Baroncini – non sta certo a indicarne il valore, semmai è un termine che richiama cura, attenzione al dettaglio, amore, altissima qualità, tutti concetti che incarnano alla perfezione quel meraviglioso salotto che è il nostro borgo medievale. Si pensi all’orafo: il suo lavoro microscopico rende prezioso un gioiello. È questo il messaggio che vuole dare il festival. Prima edizione perché auspichiamo che diventi un appuntamento fisso per promuovere ancora di più questa eccellenza della nostra città. In programma, grazie alla sinergia delle attività produttive di Montecatini Alto, non solo intrattenimento e divertimento, non solo cucina di alta qualità e drink sotto le stelle, ma anche cultura attraverso dialoghi e interviste, proprio come in un salotto. Ovviamente non può mancare il coinvolgimento della Funicolare. Sono felice di aver creduto in questa iniziativa propostaci da Simone Malucchi, Andrea Testi di Amici Miei Produzioni presieduta da Gianni Giannini. Un particolare ringraziamento, oltre all’assessore al turismo, alla giunta e agli uffici comunali, lo serbo al consigliere di maggioranza Rubina Baldecchi che tanto si è spesa per questa iniziativa di sicuro successo".

Il Comune sostiene la manifestazione con un contributo fino a 15.860 euro, in base "alla necessità di favorire il ritorno alle condizioni precrisi, rende opportuno, anche in ambito locale, introdurre misure specifiche e innovative per recuperare la città alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini nonché ad una ripartenza socio economica del tessuto urbano, anche in linea con le direttive emanate dal governo con specifico riferimento agli assetti dj cultura e turismo".

Il programma della prima edizione del Piccolo Festival, dalle 17 alle 20, al Castello prevede apericultura, dibattiti, music live show, buon bere e fettunta futurista, con ospiti del mondo della cultura e dello sport. Dalle 20.30 inizieranno le cene d’arte e luce, con menù speciali dei ristoranti che di affacciano sulla piazzetta. Dalle 23 a mezzanotte tutti in piedi a ballare con Paola Guadagno. Tra gli ospiti presenti, le due squadre cittadine di basket della Gema e Herons, gli ex calciatori Ciccio Colonne se e Alberto Malusci e i manager del basket Gino Natali e Andrea Luchi, insieme a Mario Boni.

Daniele Bernardini