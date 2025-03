Piazza XX Settembre. Ecco i varchi Ztl

Il Comune lavora per allargare la zona a traffico limitato all’area di piazza XX Settembre. L’annuncio è arrivato dal sindaco Claudio Del Rosso durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Per piazza XX Settembre è stato finito il potenziamento dell’impianto di illuminazione che era vetusto. Per la Ztl, è stato chiesto il permesso al ministero. La Ztl dovrebbe ripartire la domenica e nei giorni festivi (in orario 15-19.30) da Pasqua, sempre con i varchi di corso Matteotti e corso Roma (oltre a quelli di piazza del Popolo e viale Verdi davanti al Tettuccio).