"Pessima tradizione di potature. Adesso cambiamo metodo"

"Montecatini – scrive il vicesindaco Sartoni – ha alle spalle una tradizione di pessime potature. Venivano praticati tagli di capitozzatura: con potature annuali o biennali si realizzava il cornettamento, cioè il rilascio di monconi lunghi pochi centimetri, stimolando il ricaccio di polloni sul fusto. Alberi posizionati su assi stradali e con marciapiedi stretti denotano deperimento come carie sul fusto, sul pedale o sulle branche strutturali anche a causa della reiterata pratica della capitozzatura e del cornettamento che accelera il deperimento. Abbiamo effettuato investigazioni su platani e tigli che evidenziano significativo decremento sullo stato di salute delle piante, tali da rendere necessari interventi di abbattimento per raggiunta fine carriera. Vari alberi hanno palesato l’insorgenza di patologie di carie del legno a cui sono collegate le potature a cornetto e le capitozzature. Un bel disastro al quale abbiamo deciso di porre rimedio, cominciando a lavorare in modo differente seguendo esempi di interventi su tigli e platani in età adulta operati in altre città".