Pescia passa a San Miniato Basso. Prima vittoria per Pieve a Nievole

Le squadre pistoiesi di serie C femminile calano il tris, migliorando il bottino dell’esordio: tre vittorie e due stop. Pescia conserva il primato in classifica a punteggio pieno, 6 punti, assieme a Porcari e Livorno. La squadra valdinievolina ha espugnato il campo di San Miniato Basso, regolando 3-1 (25-12, 25-18, 25-27, 25-14) la Folgore. "Un successo cristallino – sostengono da casa pesciatina –, con un unico momento d’incertezza superato in scioltezza". Occupa il quarto posto solitario a quota 5 la giovane Aglianese di coach Marco Targioni, passata 3-1 (25-20, 23-25, 25-19, 25-19) a Nodica contro Migliarino. "Abbiamo conquistato 3 punti importanti, su un terreno difficile, ove molti faticheranno – osserva il tecnico neroverde –. Stiamo lavorando bene e si vedono i primi risultati. Sabato prossimo proveremo a dare noia al Follonica, formazione di notevole livello". Pieve a Nievole nona con 3 punti, dopo aver superato 3-1 (33-31, 25-22, 21-25, 25-16) Casciavola davanti al proprio pubblico. "Un’affermazione di grande valore – fanno sapere dall’ambiente pievarino –. La compagine di Branduardi ha mostrato una reazione di carattere davanti ai propri tifosi, esprimendo un gioco che ha messo in difficoltà una delle formazioni più quotate del torneo". Scivola in dodicesima piazza con 1 punto Bottegone di Barbiero, caduto tra le mura amiche 3-1 (18-25, 25-13, 25-15, 25-21) con il quotatissimo Livorno. Infine, è penultimo ancora fermo al palo Quarrata, strapazzato a domicilio da Porcari: 3-0, 23, 18, 20.

G. B.