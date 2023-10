"Pescia: Giurlani chiede lumi su lavori finanziati"

L’ex sindaco Oreste Giurlani, consigliere comunale di opposizione eletto nelle liste di Pescia Cambia, ha protocollato una interrogazione nella quale chiede conto al sindaco Riccardo Franchi e alla giunta comunale sui "molti lavori che sono stati preparati dalla passata amministrazione – afferma – per i quali sono stati ottenuti finanziamenti, e sono stati addirittura assegnati ai vincitori dei bandi attraverso l’organismo provinciale, e che l’attuale giunta non fa partire".

"Non comprendo il motivo di questa paralisi – conferma – sono opere che possono partire quanto prima e che sicuramente porteranno miglioramenti alla città. Con questa interrogazione voglio capire perché accade questa situazione".

Nella sua interrogazione Giurlani fa un elenco degli interventi che sarebbero pronti a partire: ponte del Marchi, un intervento del costo di 1.5 milioni di euro; piazza Mazzini, 580.000 euro; asilo nido di Cardino, 1.050.000 euro; il secondo lotto di rigenerazione urbana a Collodi, 350mila euro, intervento di difesa idraulico-forestale a Medicina, Aramo e altre zone, 680mila euro.

"Lavori per oltre 4 milioni di euro – sottolinea l’ex primo cittadino – finanziati per oltre il 90% dal Pnrr e dalla Regione, che affrontano e risolvono urgenze importanti per il territorio". Giurlani sottolinea come "ormai da mesi siano state fatte dalla Stazione Appaltante unitaria della Provincia le gare e assegnati i lavori alle aziende vincitrice". Per questo, "preso atto che sono in corso altre gare per interventi altrettanto importanti e urgenti- ricorda – allo stadio la pista di atletica e per altre specialità, per oltre 1.1 milioni di euro, e la messa in sicurezza del Mefit, per ulteriori 2 milioni di euro", interroga l’attuale amministrazione comunale "per conoscere i motivi per i quali nessuno di questi interventi sia partito, e per sapere se esiste un programma e i tempi di realizzazione degli stessi interventi".