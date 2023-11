Coldiretti Pistoia premia i suoi benemeriti

Pescia (Pistoia), 26 novembre 2023 – C'è anche il contadino di 97 anni che ama andare scalzo per i suoi campi tra i cinque benemeriti 2023 di Coldiretti Pistoia, i coltivatori premiati nel corso delle celebrazioni della 73esima Giornata del Ringraziamento, che si è tenuta a Pescia (Pistoia). Quest'anno la Giornata è stata dedicata alla promozione di stile cooperativo e fratellanza per la cura condivisa del territorio. Una ricorrenza di festa e di riflessione che dal 1951 viene celebrata da Coldiretti in tutta Italia, “per dimostrare la gratitudine al Signore di chi vive di terra” per i frutti avuti, a chiusura dell'annata agraria, che purtroppo quest'anno, si spiega in una nota, è stata particolarmente difficoltosa, funestata solo pochi giorni fa dall'evento alluvionale che ha colpito pesantemente la provincia.

I premiati 2023 sono: Gino Carradori di Badia a Pacciana, 97 anni, che ama andare nei campi a piedi nudi; Fernando Bellucci di Marliana, l'uomo delle pesche; Massimo Incerpi di Pescia, che ha valorizzato col suo agriturismo gli ulivi delle colline pesciatine; Ugo Bugelli di San Marcello Piteglio, l'uomo che ha scritto il Dialogo tra un castanicoltore ed i suoi castagni; Romeo Santini di Quarrata, il vivaista innamorato della Albizia Julibrissin, l'acacia di Costantinopoli, spiega Coldiretti Pistoia.

Cuore della manifestazione la messa concelebrata da don Lorenzo Frattini e don Luciano Tempestini, la benedizione dei frutti della terra e del lavoro portati fin sotto l'altare dagli agricoltori e la sfilata dei trattori e dei mezzi agricoli.