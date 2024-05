Pescia e Pistoia fanno incetta di medaglie

Piccoli (e grandi) tiratori sportivi crescono. Stanno raccogliendo allori con grandi e piccini il Tiro a Segno Nazionale di Pescia e il Tiro a Segno Nazionale sezione di Pistoia. A Lucca, al terzo appuntamento regionale toscano ISSF (International Shooting Sport Federation), valido per l’ammissione ai Campionati Italiani Individuali e a squadre, il Tiro a Segno Nazionale Pescia ha conquistato 16 medaglie, mentre Pistoia 10. Per Pescia 8 sono state d’oro, arrivate quasi tutte dal settore giovanile (bersaglio mobile e carabina ad aria compressa), dove bissano il successo con tanto di primato personale lo juniores Tommaso Sonnoli e il giovanissimo Matthias Rempel, Gabriele Corvino categoria ragazzi, Alessandro Pintore, Junior. Doppio successo del master Gino Perondi, come sempre tra i migliori. Cinque le medaglie d’argento: 2 del giovanissimo Gioele Silvestri, una ciascuno per i più grandi Gabriele Corvino, Emma Martelli e Valentina Foscarini. Le 3 di bronzo, infine, sono state vinte da Fabio Incerpi, con il record personale, Alessandro Pintore ed Emma Vannoni. Per i più grandi, calibro 22 e carabina libera a terra. Bene anche Pistoia, con i 2 ori di Alessandra Caramelli, i 5 argenti ottenuti da Lorenzo Mencarelli, la già citata Caramelli, Vincenzo Pasqualino e Ciro Folchinni (2), 3 i bronzi di Lorenzo Mencarelli, Luigi Folchinni e Valter La Rosa. Per la cronaca, la gara se l’è aggiudicata Lucca con 45 medaglie complessive, davanti a Carrara 34, Firenze 28, Pietrasanta 23 e Arezzo 19. Ma ancora una volta le scuole pesciatina e pistoiese hanno messo in mostra autentici talenti.

Ricordiamo che la prossima prova regionale si terrà a Pietrasanta, mentre il clou dell’attività si avrà nel prossimo mese di novembre, allorché saranno organizzati a Napoli e Bologna rispettivamente il Trofeo delle Regioni e bersaglio mobile e gli Italiani Individuali e a Squadre. Appuntamenti ai quali i tiratori pesciatini e pistoiesi non vogliono mancare.

Gianluca Barni