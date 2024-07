Percorsi formativi e agevolazioni. Caript crea nuova occupazione

MONTECATINI

Oltre 330mila euro investiti per creare o agevolare nuovi posti di lavoro in provincia di Pistoia. Questo l’obiettivo della nuova edizione del bando "Borse Formazione e Lavoro" di Fondazione Caript. La finalità del progetto è stato quello di finanziare diciotto percorsi formativi per altrettante persone e stipulare agevolazioni per trentaquattro nuovi posti di lavori in enti no-profit. L’ammontare totale è stato di 330mila e 965 euro.

"Con questo bando – sottolinea il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori – abbiamo voluto dare un sostegno alla formazione professionale di qualità, soprattutto se destinata ai giovani della nostra provincia. L’idea dietro al bando non è solo quella di favorirli nella ricerca di un nuovo lavoro, ma anche di far acquisire nuove competenze o sviluppare quelle già proprie, requisiti oggigiorno fondamentali nel mondo del lavoro". Agevolare la formazione non ha solo un risvolto positivo per i lavoratori bensì anche per gli enti che operano sul territorio. "Infatti – prosegue Gori – il bando è rivolto a sostenere, attraverso nuove assunzioni, anche l’altra parte del mondo del lavoro: vale a dire il mondo delle imprese sociali e degli enti, in questo caso no-profit. Anche per loro non sempre è facile trovare operatori qualificati e stabile all’interno di un settore così importante per la qualità della vita della comunità. Da qui è partito il nostro intervento".

In che modo Fondazione Caript ha agevolato la formazione? Offrendo ai residenti in provincia di Pistoia una serie di voucher individuali con un importo massimo di 5mila euro, da utilizzare in corsi di qualificazione in enti formativi accreditati. Tra le varie tipologie di corsi, alcuni di quelli finanziati riguardano la creazione di contenuti audio e podcast, corsi per panificatori, per del sostegno all’autonomia personale e per guida ambientale. Non solo: tra gli enti coinvolti da Fondazione Caript figurano anche l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, l’Accademia delle Professioni di Padova e il British Institute di Firenze.

Sul piano occupazionale, invece, Fondazione Caript ha previsto una serie di borse lavoro sino a 15mila euro, ognuna delle quali per la durata di dodici mesi, destinate in via esclusiva ai residenti in provincia di Pistoia. Per gli enti del territorio, Fondazione ha messo a disposizione contributi di 600 euro al mese per la durata di un anno per nuove assunzioni. Tra gli enti coinvolti compaiono Pubbliche Assistenze e sezioni della Misericordia, cooperative sociali come "Intrecci", "Un fiore per tutti" e imprese sociali come "Dynamo Academy". Gli esiti di questi e degli altri bandi sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione, all’interno della sezione "Bandi e modulistica".

F.S.