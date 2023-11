"Per la fine dei cantieri in via Tripoli abbiamo già atteso troppo"

"Sui lavori in via Tripoli servono al più presto tempi certi, perché la notizia dello slittamento, richiesto e approvato, mette tutte le attività della zona in condizione di ulteriore difficoltà. Abbiamo già atteso troppo, stringendo i denti". A parlare così è Nicola Pieri, pesidente di Confcommercio Montecatini, commentando il prolungamento dei tempi necessari per le opere. "In particolare – prosegue – se da un lato possiamo dirci soddisfatti perché il Comune ha ascoltato e accolto, a suo tempo, le nostre richieste di modifica al cantiere, permettendoci così di continuare a lavorare, seppure a scartamento ridotto, altrettanto non possiamo dire per le settimane di interruzione dei lavori. Uno stop che non abbiamo compreso, anche perché il meteo era favorevole, e che adesso rischia di determinare dei ritardi inaccettabili per tutte le attività della via e per quelle negli immediati dintorni".

Uno scenario che, secondo l’associaziine di categoria, richiede, dunque, risposte adeguate: "Non è possibile – conclude Pieri – affermare che i lavori non finiranno nella data prestabilita senza indicarne un’altra, certa. Di sicuro le opere devono essere svolte a regola d’arte, ma le tempistiche sono fondamentali per chi, da settimane, vede fortemente depotenziata la propria attività".

La ditta Lorenzini, incaricata di eseguite lavori di messa in sicurezza di tratti dei corsi d’acqua intubati, ha ottenuto dal Comune il rinnovo del provvedimento per il traffico che scadeva il 7 novembre. A partire dall’8 novembre, su entrambi i lati, nel tratto che va dal numero civico 13 a Largo Alpini d’Italia , è previsto il divieto di sosta su entrambi i lati per tutte le modalità dei veicoli, mente in via Isonzo è previsto il divieto di sosta su entrambi i lati, valevole sempre ventiquattrore.