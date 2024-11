Per i docenti del Sismondi-Pacinotti corso speciale sulla comunicazione

All’Istituto Sismondi-Pacinotti di Pescia è in partenza un corso di formazione per docenti che vogliono approfondire il delicato tema della comunicazione con persone con bisogni comunicativi complessi. Si tratta di una possibilità formativa preziosa per tutti quegli insegnanti che desiderano perfezionare le proprie conoscenze nel campo della Caa, sigla che indica la comunicazione aumentativa alternativa, ovvero quell’insieme di tecniche che favoriscono la comunicazione con persone che presentino una disabilità a livello comunicativo-relazionale. Articolato in quattro moduli formativi, realizzato grazie ai fondi PNRR, il percorso si prefigge di formare gli uditori con l’obiettivo di migliorare l’adattamento scolastico di tutti quegli studenti con disturbo del neurosviluppo, ed in particolare con quelli che rientrano nello spettro dell’autismo.

Il Sismondi-Pacinotti si fa dunque istituto promotore di questa importante iniziativa di formazione che vuole offrire ai docenti non solo lezioni teoriche ma anche e soprattutto strumenti pratici ed esercitazioni sul metodo della comunicazione aumentativa alternativa, attraverso le più comuni piattaforme online per la creazione di materiale didattico. Il corso, che accoglie 25 insegnanti, sarà tenuto da Francesca Pacini, psicologa dell’età evolutiva del servizio ambulatoriale per disturbi della comunicazione della nota Fondazione Maic. La Caa promuove nelle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale, favorendone così non solo la comprensione, ma soprattutto l’integrazione: è questo l’obiettivo principale del corso.

Tutta la comunità scolastica del Sismondi-Pacinotti ringrazia la Commissione Inclusione dell’Istituto, composta dalle docenti Maria Ferrante, Simonetta Di Vita, Chiara Mezzadri e Veronica Mariotti, che assieme al prof. Francesco Caparello, ha progettato questo percorso formativo e Oria Mechelli, dirigente scolastico, che sempre promuove, incoraggia e sostiene con passione iniziative inclusive come questa.