"Per Elisa" per curare i bambini. Lotta contro i tumori infantili. A cena per sostenere il Meyer

Si celebra il 25 novembre il decimo anno della tradizionale cena di beneficenza per il Meyer con il progetto "Per Elisa Contro il medulloblastoma" curato anche dalla sezione di Monsummano dei donatori di sangue Avis. La cena prenatalizia si terrà, come tradizione, alle 20, nel salone dell’oratorio Gino Marchesini della parrocchia di Cristo Redentore a Le Case, a Monsummano. Saranno raccolti fondi per il reparto di neurochirurgia del Meyer. Durante la serata i medici dell’ospedale pediatrico fiorentino illustreranno i progressi della ricerca e le prospettive future di cura dei tumori cerebrali infantili. L’appuntamento torna esattamente a un anno dall’importante convegno che si tenne al teatro Ives Montand di Monsummano, quando furono mostrate le nuove scoperte e i progressi su medulloblastoma da parte degli scienziati del Meyer Lorenzo Genitori e Mirko Scagnet del reparto di neurochirurgia. Ilustrarono le nuove acquisizioni nella chirurgia del medulloblastoma, mentre le dottoresse Anna Maria Buccoliero e Chiara Caporalini, della sezione di anatomia patologica del Meyer, approfondirono le novità nella diagnostica insieme al dottor Iacopo Sardi. "In questi anni, grazie anche a tutti voi – fanno sapere gli organizatori – è stato possibile raggiungere risultati quasi insperati e il futuro appare oggi ancora più ricco di sviluppi positivi. Per questo vi invitiamo tutti a partecipare alla cena. Aiutateci ad aiutare la ricerca e la cura di tanti bambini". Il costo per gli adulti è di 25 euro mentre per i bambini fino a 6 anni è ridotto a 6 euro. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Meyer a cui andrà il ricavato della serata. Per informazioni e prenotazioni: 338 5944493 (Meri) o 348.0609178 (Emanuela).

Arianna Fisicaro