Passoni punta al vertice: "La T Gema, sono pronto"

È stato uno degli uomini mercato più chiacchierati dell’ultima sessione estiva di trasferimenti fra A2 e B Nazionale: tutti, ma proprio tutti volevano Lorenzo Passoni. Alla fine però l’esterno fiorentino classe 1997 ha deciso di prolungare il proprio matrimonio con La T Tecnica Gema Montecatini. Dalla permanenza in rossoblù di uno dei pilastri della scorsa stagione dipendeva buona parte della credibilità del nuovo corso lanciato da Alessandro Lulli: alla fine la conferma di ’Passo’ è arrivata e a sentire il numero 17 la sua è stata una scelta tutt’altro che sofferta.

Passoni, in quanti l’hanno cercata in questa rovente estate di mercato?

"Devo dire che qualche offerta è arrivata (ride). La mia priorità però è sempre stata dare la precedenza a Gema e a ciò che mi avrebbe proposto anche e soprattutto a livello di obiettivi di squadra. Quando la società mi ha esposto la volontà di allestire un roster per puntare al vertice non ho avuto molti dubbi sul proseguire la mia avventura a Montecatini. Sono arrivati tanti giocatori di valore, con esperienza da vendere e che soprattutto sanno come si vince".

Lei, Savoldelli e Di Pizzo, ovvero tre senatori di questa squadra, avete lanciato un messaggio forte, decidendo di rimettervi in discussione per abbracciare un progetto ambizioso.

"Personalmente volevo essere parte di qualcosa che mi desse la possibilità di lottare per obiettivi importanti. Non mi interessa se questo può comportare giocare meno: i minuti sul campo te li devi guadagnare e allenarti con compagni del calibro di Chiarini, Burini, D’Alessandro e tutti gli altri ti costringe a dare il massimo ogni giorno".

Il coach però è rimasto lo stesso.

"Avevo messo la permanenza a Montecatini in cima alle mie priorità anche perché sapevo che Del Re sarebbe rimasto. Abbiamo vissuto tante stagioni fianco a fianco, con lui mi trovo a meraviglia ed è un piacere lavorarci insieme".

Come valuta la nuova Serie B extra-large?

"Ci saranno molte più partite, spesso ravvicinate, tutte molto impegnative perché nel nostro girone ci sono tantissime squadre competitive".

Quali saranno le avversarie più ostiche per La T Gema secondo lei?

"Pielle Livorno e Roseto sulla carta sono delle corazzate, ma anche Virtus Roma, Ruvo di Puglia e gli stessi Herons sono fortissimi: credo che quest’anno nei due derby di Montecatini ci sarà da divertirsi".

Filippo Palazzoni