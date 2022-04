Partenza col botto per Conti e The Band

Parte con il botto il nuovo programma musicale - in salsa toscana - di Carlo Conti, "The Band". Venerdì su Raiuno, è iniziato "‘The Band", lo show registrato al teatro Verdi dove i protagonisti sono la musica dal vivo e una serie di gruppi musicali, provenienti da tutta Italia, che si cimentano con cover. Le sedici band selezionate (tra le oltre 2000 richieste di partecipazione) si sono esibite sul palco del teatro Verdi (location delle prime quattro puntate del programma, per la quinta è in ballo il Mandela Forum di Firenze). E gli otto tutor - di cui tre toscani - ne hanno scelta una per ciascuno. La cantante fiorentina Irene Grandi è diventata tutor dei "N’Ice Cream" che hanno cantato ‘Se perdo anche te’ di Gianni Morandi (preferendoli, quindi, alla band "Dan e i suoi fratelli" che si è esibita in ‘Come mai’ degli 883). "Scelgo N’ice Cream perché credo di poterli aiutare meglio" ha ammesso l’artista di Firenze. L’altro tutor fiorentino, Marco Masini, ha fatto la sua scelta collegato da casa. "Ho fatto tardi" ha detto l’artista di "T’innamorerai". E Conti gli ha risposto: "Per arrivare da Firenze a Montecatini hai fatto tardi?". Masini è diventato tutor della band torinese dei "Mons" che hanno proposto "Monna Lisa" di Ivan Graziani (preferendoli ai baresi de "La chiamata d’emergenza"). La scelta del livornese Enrico Nigiotti è ricaduta sul gruppo romano "‘Isoladellerose" che si sono esibiti con il pezzo "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti. Niente da fare, quindi, per la band di Massa "Rojabloreck" che ha fatto "La notte vola" di Lorella Cuccarini mixata con "Nel blu dipinto di blu". La cantante Giusy Ferreri optato per le "Cherry Bones", una band tutta al femminile che ha proposto "Il mare impetuoso al tramonto" lanciata da Zucchero nel 1989, scartando così i "Riflesso", formazione tutta la maschile che ha cantato "Via" di Claudio Baglioni. Federico Zampaglione ha scelto "Jf Band" gruppo pop, soul e rock, conosciutosi a scuola con una frontman donna, che ha cantato "Rolling in the Deep" di Adele, battendo la concorrenza dei "Keller" (band formata da cinque ragazzi veneti) che si sono esibiti in "Voglio vederti danzare" di Franco Battiato. Francesco Sarcina ha scommesso sulla band di mamme, le "Living Dolls", che hanno proposto "Should I stay or should I go" dei Clash (scartando così i "Silent Project" che cantano "Dieci ragazze" di Battisti). Rocco Tanica ha scelto gli "Acthung babies", quattro musicisti con quasi 30 anni di attività alle spalle che nascono come tribute band degli U2 (niente da fare per gli "Xela Unplugged"), mentre Dolcenera ha preferito gli "‘Anxia Lytics", con la loro versione di "A mano a mano", rispetto alla band "Gemini". Al termine della puntata, è arrivata la prima classifica stilata con i voti dei supergiurati (Carlo Verdone, Asia Argento e la senese Gianna Nannini). Ecco la classifica: primi gli "Anxya Lytics" di Dolcenera con 29 punti, quattro in più delle "Cherry Bombs". Al terzo posto il gruppo "Isoladellerose" con 24 punti. Quarto piazzamento a pari merito per i "Mons" e "Living Dolls", entrambi con 20 punti. Segue al sesto posto la band "Achtung Babies" con 18 punti. Sul fondo della classifica, invece, "Jf Band" e "N’Ice Cream" con 17 punti. Nella puntata d’esordio, il fiorentino Conti è confermato ‘padrino’ del venerdì sera: il programma è stato seguito da una media di 3.076.000 spettatori pari al 16.2% di share battendo Ilary Blasi che con la sua Isola dei Famosi (su Canale 5) si è fermata a 2.272.000 spettatori (share del 15,5%).