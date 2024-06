Parla il doppio ex Spinelli: "Che finale Fabo-Avellino"

Per Valerio Spinelli la finale playoff fra Montecatini e Avellino sarà una specie di derby del cuore. L’ex funambolo di Pozzuoli, oggi allenatore, è un idolo nella città irpina, dove ha giocato dal 2010 al 2014 indossando la canotta della Sidigas negli anni della Serie A, allo stesso tempo è stato il mattatore assoluto dell’ultima finale per la promozione in A2 giocata (e vinta) da Montecatini, nel 2003 contro Soresina.

Spinelli, che ricordo ha degli anni in rossoblù?

"Ho un bellissimo ricordo, perché quella era una squadra veramente fortissima, tanto è vero che restammo in testa alla classifica per tutto il campionato di B1 e l’anno successivo in A2 con pochi ritocchi diventammo una contender per la Serie A".

Montecatini e Avellino: due città che vivono una situazione particolare, entrambe con due rappresentanti cestistiche.

"In ogni città ci dovrebbe essere un’unica squadra e quando ce ne sono due è importante che queste siano nella stessa categoria. Ad Avellino la Scandone si è molto ridimensionata, la Del Fes vorrebbe sostituirla ma i tifosi si legano alla storia, quindi la squadra non ha molto seguito".

Questa condizione può aver agevolato la trasformazione della Del Fes in una squadra da trasferta?

"È normale che giocando tutto l’anno in un palazzetto semi-vuoto, quando ti trovi a disputare partite in ambienti caldi come quelli di Livorno, San Vendemiano ma anche Montecatini i giocatori di esperienza come Vasl, Bortolin ma anche Carenza tendono ad esaltarsi".

Quali possono essere le chiavi tattiche di questa sfida?

"Barsotti e Crotti puntano molto sulla difesa, lo dimostra anche l’ultimo precedente fra le due squadre, terminato con un punteggio bassissimo. Quindi dico che la metà campo difensiva sarà determinante".

Chi pensa che saranno i protagonisti della serie?

"Montecatini è una squadra che distribuisce moltissimo i punti, ogni giocatore può essere l’Mvp di una partita. Anche la Del Fes ora ha dieci elementi in grado di incidere, ma tutto ruota intorno a Vasl e Bortolin. Occhio però anche a Verrazzo, che dall’avvento di Crotti sta facendo benissimo".

Filippo Palazzoni