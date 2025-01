Palestra De Amicis. Ecco la convenzione

Buone notizie per le società sportive che utilizzano la palestra della scuola elementare De Amicis. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, informa che, in seguito alla conclusione dei lavori, è pronta la convenzione da sottoscrivere. Non appena le società la firmeranno potranno tornare ad allenarsi nella struttura. È senza dubbio un fatto positivo che aiuta le società a utilizzare strutture sempre più adeguate. Bini interviene anche su un altro aspetto sui lavori appena conclusi. "La piccola infiltrazione che derivava da un infisso in copertura mal sigillato – aggiunge l’esponente della giunta – è stata prontamente riparata e, a oggi, la struttura è fruibile per gli scolari".

I lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione della palestra della scuola primaria De Amicis e di quella per l’infanzia Lorenzini-Merlini sono stati affidati a fine 2023, durante la precedente amministrazione, grazie ai fondi del Pnrr. L’opera conclusa ammonta a 390mila euro. Le economie di gara ammontano a 73mila euro, derivanti dall’applicazione del ribasso percentuale formulato dall’aggiudicatario sull’importo a base d’asta. I lavori sono stati fatti nel 2024.

L’adeguamento statico ha l’obbiettivo di raggiungere i livelli di sicurezza previsti per gli edifici di nuova costruzione. Il miglioramento sismico ha come obbiettivo di conseguire un aumento della sicurezza della costruzione nei confronti dell’azione sismica. L’intervento si configura come una ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi realizzati meritano di essere ricordati: il rifacimento del massetto e del pavimento sportivo in gomma, il rifacimento di una porzione dei controsoffitti, e la sostituzione di vetrate e infissi al tetto.

