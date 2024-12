Una rete per fare solidarietà, pacchi alimentari alle famiglie: “Aiuto concreto alla comunità”

Chiesina Uzzanese, 31 dicembre 2024 – Grazie alla generosità del punto vendita Conad di Chiesanuova e alla storica associazione della Fiera degli Uccelli, molte famiglie in difficoltà hanno potuto ricevere un aiuto concreto attraverso pacchi alimentari, distribuiti con il sostegno del Comune di Chiesina Uzzanese. L’iniziativa, nata da una collaborazione tra il mondo del commercio, il volontariato e le istituzioni, si è posta l’obiettivo di alleviare il peso delle crescenti spese quotidiane per quei nuclei familiari che più hanno risentito della crisi economica. I pacchi alimentari, contenenti generi di prima necessità come pasta, riso, olio, conserve, prodotti freschi e prodotti tipicamente natalizi, sono stati consegnati nei giorni scorsi a decine di famiglie.

“Non possiamo permettere che nessuno si senta lasciato indietro – ha detto il sindaco di Chiesina Fabio Berti –. Grazie alla collaborazione tra Conad e la Fiera degli Uccelli, siamo riusciti a creare una rete che supporta chi ne ha più bisogno. Questo è il vero spirito di comunità. Il punto vendita Conad di Chiesanuova ha giocato un ruolo cruciale: “È un piccolo gesto per noi, ma può fare una grande differenza per chi si trova in difficoltà”, ha sottolineato Maurizio Stefanelli, direttore del punto vendita.

L’associazione della Fiera degli Uccelli, da sempre simbolo di tradizione e impegno sociale, ha contribuito finanziando l’acquisto di prodotti aggiuntivi per completare i pacchi. “La nostra missione – ha spiegato il presidente dell’associazione Federico Stabile – non si limita a preservare la tradizione, con la classica gara canora che avviene ogni ferragosto, ma ci teniamo ad essere un punto di riferimento per la comunità e le famiglie”.