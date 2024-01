Pescia, si guasta il sistema di aspirazione dell’ospedale. Paziente chirurgico trasferito

Pescia, 20 gennaio 2024 – Problemi all'impianto di aspirazione nell’ospedale di Pescia. Il malfunzionamento si è verificato ieri, 19 gennaio. La direzione sanitaria, spiega l’Asl Toscana Centro, ha attivato l'Ufficio tecnico e il tecnico di AirLiquide che è intervenuto ripristinando il sistema nel presidio ospedaliero S.S. Cosma e Damiano, alle 23 l'impianto era di nuovo funzionante.

Ma nella notte c'è stato di nuovo un fermo impianto, continuamente monitorato dai tecnici. Un paziente chirurgico è stato trasferito a Pistoia questa mattina, 20 gennaio. L'impianto, spiega ancora la nota dell’azienda sanitaria, è tornato funzionante in tarda mattinata. Nessun paziente, ha fatto sapere la direzione, è stato esposto a rischio in quanto in situazioni del genere, in emergenza, si sopperisce con dispositivi manuali. Tutto il personale era stato allertato e pronto a gestire la situazione.